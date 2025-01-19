Eskişehir’de boş bir arazinin bazı duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılması tepki topladı.

Tepebaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan boş arazide oluşan kötü manzara, tepkiye neden oldu. Bir binanın yıkımı sonrası kalan molozlar ve etrafa bilinçsizce atılan çöpler vatandaşlarda rahatsızlık oluşturdu. Arazinin etrafına çekilen tahta bariyerin kırılması ve içeri girilebilir halde olması, ayrıca tedirginliğe neden oldu. Çevre kirliliğinin ve kötü kokunun oluşması nedeniyle de çevrede yaşayan vatandaşların yoğun tepki gösterdiği öğrenildi.