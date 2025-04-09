DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni yapılacak olan binasında kazı çalışmaları davam ediyor. DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık çalışmaları yakından takip ediyor.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Emin Şen ile birlikte yeni yapılacak olan hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. İhale süreci tamamlanan ve kazı çalışmalarının devam ettiği binasının en kısa sürede temeli atılarak çalışmalar hızlanacak.

Bıyık, görevli çalışanlardan inşaatın durumu hakkında bilgiler aldı. Düzce’nin örnek projelerinden birini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Erdoğan Bıyık, yüklenici firma ve şantiye çalışanlarına kolaylıklar diledi.