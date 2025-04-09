Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında hayata geçirdiği ’Teksin Mersin İletişim Merkezi’, bugüne kadar 4 milyon 85 bin çağrıya yanıt verdi. ’Tek Noktadan Çözüm Merkezi’ sloganıyla kurulan merkezde sadece geçen yıl 1 milyon 58 bin çağrı yanıt buldu.

Büyükşehir Belediyesinin ‘Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi’ sloganıyla 2020 yılında hayata geçirdiği, Başkan Vahap Seçer’in de ‘benim yol arkadaşım, baş danışmanım’ diyerek önemle bahsettiği ‘Teksin Mersin İletişim Merkezi’ ile bugüne kadar 4 milyon 85 bin çağrıya yanıt verildi. Sadece 2024 yılında 1 milyon 58 bin çağrının yanıt bulduğu Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde, vatandaşlar sesini rahatlıkla duyuruyor.

Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir Belediyesine ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili taleplerin alınıp ilgili birimlere iletilerek, vatandaşların başvurularına anında geri dönüş sağlanıyor. Vatandaşlar çözüm sürecini SMS ile takip edebiliyor. İl genelinde tek bir numara üzerinden taleplerin iletilebildiği Teksin Mersin İletişim Merkezi, ihtiyaçlara yönelik hızlı çözümler üretmeyi sürdürüyor.

"2020’den bu yana, 4 milyon 85 bin çağrı aldık"

Kalite Yönetim ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Utku Gonca, Teksin Mersin İletişim Merkezi’nin kurulduğu günden bugüne vatandaşlara kesintisiz hizmet sunduğunu belirterek, "Teksin; vatandaşlarımızın tek numara (185) üzerinden ulaştığı, 7 gün 24 saat esaslı görev yapan, hem MESKİ hem de Büyükşehir Belediyesinin taleplerini alıp ilgili birimlere ileten bir birim. Kurulduğumuz 16 Temmuz 2020’den bu yana, 4 milyon 85 bin çağrı aldık. Sadece geçen yıl 1 milyon 58 bin çağrıyı cevapladık. Alınan her çağrı anında cevaplanıyor. Vatandaş bize ulaşamazsa, biz geri dönüşlerini sağlıyoruz. Vatandaşların talepleri, en kısa sürede ilgili birimlere iletiliyor. Çözümlerini de vatandaşlar kendilerine gelen SMS’ten takip edebiliyor" dedi.

"Başvurular ideal süre içinde sonuçlandırılıyor"

Tarsus’tan Anamur’a uzanan geniş bir coğrafyada, vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduklarını dile getiren Gonca, "Vatandaşlarımız tek numara (185) üzerinden bize ulaşıp talebini iletebiliyor. Tüm vatandaşlarımız, bize 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Bu, bürokratik bir yükü de ortadan kaldırıyor. Burada sadece telefon üzerinden başvuru almıyoruz, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp numarası üzerinden de başvurular alıyoruz" diye konuştu.

Alınan taleplerin ilgili birimlere iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu, Başkan Seçer’e de tüm kayıtların raporlar halinde düzenli olarak iletildiğini ifade eden Gonca, "Gelen başvurular ideal süre içinde sonuçlandırılıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri; haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlamasını yapıyoruz. Her hafta başkanımız Vahap Seçer’e de bu kayıtları sunuyoruz. Vatandaşlarımız aslında sadece 185’e değil, Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e de ulaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Mersin’de neredeyse her haneye ulaşmışız"

Vatandaşların telefonlarına indirerek kullanabildikleri Teksin mobil uygulamasından da bahseden Gonca, "Teksin mobil uygulamamızda, 1 milyon 200 bin indirmemiz mevcut. Mersin’de neredeyse her haneye ulaşmışız. Her vatandaşımız 185’i, Teksin’i biliyor ve kullanabiliyor. Vatandaşlarımızın tüm taleplerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışma prensibimizi, bundan sonra da devam ettireceğiz" diye konuştu. Gonca, vatandaşların Teksin Alo 185 İletişim Merkezi’ni sadece talep ve şikayetler için değil, hem teşekkür etmek hem de Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetlerden haberdar olmak için de kullandıklarını kaydetti.