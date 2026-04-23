Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, başkanlık koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti.

Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Tarsus Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Boltaç, 23 Nisan geleneğini sürdürerek makam koltuğunu çocuklara bıraktı.

Başkanlık koltuğuna sırayla oturan öğrenciler, kente dair düşünce ve taleplerini dile getirdi. Program boyunca süreci çocuklarla birlikte yöneten Başkan Boltaç, 'Evet buyurun, belediye başkanımız huzurlarınızda, var mı istekleriniz?' diyerek sözü miniklere verdi.

Çocuklar, park alanlarının artırılması, okulların daha temiz hale getirilmesi ve spor alanlarının çoğaltılması gibi konularda görüşlerini paylaştı. Her öğrencinin söz aldığı buluşmada, çocukların yaşadıkları kente dair farkındalıkları dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Boltaç, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, bu özel günün çocuklara armağan edilmesinin anlamına değindi. Boltaç, çocuklara hitaben, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu dünyada eşine az rastlanır bir bayram. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü çocuklara armağan etti' dedi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Boltaç, 'Bizim görevimiz sizlere en güzel ortamı sağlamak. Hayallerinizi büyük tutun, hayal kurmaktan korkmayın. Umut ediyorum ki her biriniz başarılı bireyler olarak ülkemize katkı sağlayacaksınız' ifadelerini kullandı.