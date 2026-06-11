Tarsus Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde denize ulaşımı sağlayan bin 500 metrelik güzergahta sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. Yenilenen yol, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacak.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yol iyileştirme çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde sathi kaplama asfalt uygulamasını tamamladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve denize ulaşımı sağlayan bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhta yürütülen çalışma ile yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamayla birlikte özellikle yaz aylarında bölgeyi kullanan vatandaşlar için ulaşım şartlarının daha elverişli hale gelmesi sağlandı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımları sürdürdüklerini belirterek, 'Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yunus Emre Mahallemizde denize ulaşımı sağlayan bu güzergâhta tamamladığımız sathi kaplama asfalt çalışmasıyla vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunduk. Kentimizin ihtiyaç duyduğu her noktada hizmet üretmeye devam edeceğiz' dedi.