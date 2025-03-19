18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, DOSTEK Koleji öğrencilerinin sunduğu gösteriler izleyenleri büyüledi.

DOSTEK Koleji, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılı ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anma programı düzenledi. DOSTEK Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Okul Müdürü Sadettin Dumlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

DOSTEK Koleji Tiyatro Kulübü’nün "Dönmeyi Düşünmediler" adlı gösterisi, Müzik Kulübü’nün sunduğu koro gösterisi ve öğrencilerin şiir şölenleri ile Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlanırken, şehitler minnet ve saygıyla anıldı.

"Geleceğimizin teminatı gençlerimiz vatanımıza sahip çıkacaktır"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, öğretmenleri ve öğrencileri hazırladıkları etkileyici program nedeniyle tebrik ederek; "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ve Türk halkının inanılmaz bir kahramanlık, bağımsızlık destanıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük bir kahramanlık göstererek, binlerce şehit vererek, canları pahasına bu vatanı bizlere hediye etmiştir. Gençlerimizin bu vatana sahip çıkacaklarına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizdir. Böyle bir etkinliğin DOSTEK Kolejimizin yeni salonunda düzenlenmesinden dolayı teşekkür eder, emeği geçen öğretmenlerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.