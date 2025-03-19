Ordu’da jandarma ekiplerinin ilde son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık faaliyetleri paylaşıldı. Çalışmalar kapsamında son bir haftada 36 bin 40 kişi sorgulandı, yakalanan 453 şüpheli şahıstan 17’si tutuklandı.

Ekipler tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde toplamda 36 bin 40 kişi ve 22 bin 455 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin trafik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 15 bin 150 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 544 sürücüye para cezası uygulandı, 111 araç trafikten men edildi ve 5 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ekipler tarafından ayrıca farklı konularda denetimler gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda bin 28 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 8 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçundan adli işlem uygulandı.