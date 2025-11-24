Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Sonrasında ise Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kutlama programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 'Değerli meslektaşlarım; sizler, öğrencilerimizin zihninde beliren ilk soruyu değerli bir arayışa dönüştüren, bilginin soğukluğunu merhametle ısıtıp çocuğun dünyasında anlamlandıran büyük sanatkarlarsınız. Sınıflarda kurduğunuz her cümle, yalnızca bir konuyu öğretmek için değil, aklı arkadaş, bilgiyi kardeş kılmak içindir. Bu nedenle öğretmenlik, sadece bir meslek değil, insan yetiştirme sanatı, geleceği şekillendiren bir ahlak, bir milletin geleceğini belirleyen stratejik bir görevdir. Tam da bu sebeple, bugün ülkemizin eğitimde attığı her yeni adımın merkezinde yine öğretmen yer almaktadır. Yüreğinizi koyduğunuz her ders, sabırla anlattığınız her bilgi, tebessüm ettiğiniz her çocuk, bu ülkenin yarınlarına bırakılmış en değerli mirastır. Sizler, bilgiyi öğretirken gönüller yapan; gönüller yaparken ülkenin geleceğini inşa eden bir sevgi yolculuğunun temsilcilerisiniz. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, bütün meslektaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen eğitimcilerimize ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

Programda, emekli öğretmen Mustafa Erdoğan ise emekli olmuş öğretmenler adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi ve emekliye ayrılan öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgeleri' Vali Muammer Erol tarafından verildi. Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler, öğretmenler arasında düzenlenen anı yarışmasında dereceye girenler ile veliler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Program, Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sunumu ile sona erdi.

Kutlama programına, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Baro Başkanı Birsen Uçar, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, daire müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.