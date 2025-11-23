Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip illerinden biri olan Ordu’da, özellikle Karadeniz Bölgesi’nin zorlu arazi şartlarında ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar sürüyor. 19 ilçede planlı bir şekilde yol yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle kırsal bölgelerin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Ekipler, Ünye ilçesinin Yavi Mahallesi (Hapan Mevkii) ile İnkur Mahallesini birbirine bağlayan yol güzergahında beton yol çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu bağlantı yolunun 600 metrelik kısmı tamamlandı. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen yol, bölge halkına daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak.

Uzun yıllardır bekledikleri yol yatırımının hayata geçirilmesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden vatandaşlar, "Yıllardır beklediğimiz hizmet ayağımıza geldi. Artık tozdan ve çamurdan kurtulduk. Büyükşehir Belediyemiz isteğimizi geri çevirmedi. Bu eser başkanımızındır" ifadelerini kullandılar.