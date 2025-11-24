Ordu'nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin ve gönüllü vatandaşların çalışması sonucu yaklaşık 1 gün sonra kontrol altına alındı. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, 'Yaşanan bu üzücü olayla ilgili herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı emniyet güçlerimiz gerekli incelemeleri yürütmekte ve süreci yakından takip etmektedir' dedi.

İlçenin Ayvalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda, fındık bahçesinde yakılan otların ormanlık alana sıçraması sonucu örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerinde yayılarak etkisini arttırdı. Bölgede çalışmaların hızlandırılması için takviye ekip yönlendirildi.

Rüzgarın etkisi ve arazi şartları yangına müdahaleyi zorlaştırdı

AFAD, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel ve gönüllü vatandaşların da desteğiyle gece boyunca devam eden, rüzgarın etkisiyle müdahalesi zorlaşan yangın, mücadele çalışmalarının ardından bugün söndürülerek kontrol altına alındı.

'Sabotaj ihtimaline karşı incelemeler yürütülüyor'

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ekiplerin ve gönüllü vatandaşların yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alındığını belirtti. Yalçuva, 'Yaşanan bu üzücü olayla ilgili herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı emniyet güçlerimiz gerekli incelemeleri yürütmekte ve süreci yakından takip etmektedir. Olayın tüm yönleri titizlikle değerlendirilecek, gereken her adım atılacaktır. Bizler de bu güzel şehrin şehri emini olarak sürecin yakından takipçisi olacağız. Kumru'muzun her bir karışına zarar getirecek her türlü kötülüğün, sabotajın ve tehdidin karşısında tüm gücümüzle duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın' ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği, yangın nedeniyle ne kadar bir alanda hasar oluştuğu yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanılacağı belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.