Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki tır ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yuvacık Mahallesi’nde iki tır ve bir otomobil kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.