Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentindeki temasları kapsamında, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.