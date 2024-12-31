Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yağışla birlikte yamaçlardan düşen kaya ve toprak nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar yağışıyla birlikte Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi’nde yamaçlardan düşen kayalar ve toprak kayması nedeniyle kapanan yolu açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Yola düşen kaya parçaları ile toprak iş makineleriyle temizlendi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sayesinde kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda süreklilik sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecek.