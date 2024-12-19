Diyarbakır’da 5 bine yakın deprem konutu hak sahibine teslim edildi. Vali Murat Zorluoğlu, TOKİ deprem konutlarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindeki kurum müdürüleri, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı başta olmak üzere diğer kurumların aralıksız çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Zorluoğlu, Oğlaklı bölgesinde konut anlamında 13 bin 190 konutun ihalesinin yapıldığını, 6 bin 40 konuttan oluşan 1 etabın tamamlandığını söyledi.

Önümüzdeki yılsonuna kadar bu bölgede toplam 13 bin 190 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Vali Zorloğlu, "Şu ana kadar 5 bine yakın konutumuzu, hak sahiplerimize teslim ettik. Hak sahiplerinden de 2 bin 500’ü eşyalarını buraya taşıdı. 2 binin üzerinde aile de şu anda bu bölgede hayatlarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yılsonuna kadar 13 bin 190 konutun tamamı tamamlanmasıyla birlikte taşınmalar peyderpey devam edecektir” dedi.

Oğlaklı bölgesinde TOKİ ve AFAD Başkanlıklarının aynı zamanda 214 iş yeri yaptığına değinen Vali Zorluoğlu, sosyal donatılar ile bölgenin daha da gelişeceğini aktardı. 2 okul ve 4 caminin önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanacağını aktaran Zorluoğlu, “Valilik tarafından bu bölgeye 3 okul daha yapılacak. Bizde Valilik olarak YİKOB üzerinden otuz ikişer derslikli, 3 tane büyük okulun ihalesini yaptık. İhaleler sözleşme aşamasında. Önümüzdeki günlerde inşallah okullarımızın inşaatına başlanacak. Böylece önümüzdeki yıl, eğitim öğretim döneminde bu bölgede yaşayan ailelerimizin çocukları artık merkeze taşınmayacak ve buradaki okullarda eğitimlerine devam edecekler” diye konuştu.

Konutların yanı sıra sosyal alanlar, spor alanları, yürüyüş yolları gibi birçok alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Zorluoğlu, bu çalışmaların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve desteğinin olduğunu dile getirdi.

Vali Zorluoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın ve bakanlığın projeyi günlük olarak takip ettiğini, bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı, TOKİ, AFAD gibi kurumlar ile altyapı konusunda büyük destek veren DSİ ve yol çalışmalarını yürüten Karayolları Genel Müdürlüğünün özverili çalışma yürüttüğünü aktardı. Zorluoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanlarımıza, kurum çalışanlarımıza, zorlu hava şartlarında bile çalışmalarını sürdüren işçileri, mühendislere ve yüklenicileri firma yetkililerine teşekkür ederim" dedi.