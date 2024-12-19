Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Milas Meslek Yüksekokulu’nda, Tazelenme Üniversitesi programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Bahattin Yücel, ders öncesinde Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Çeken’i makamında ziyaret etti.

Bahattin Yücel, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine, Yeni dünya düzeninde turizm sektörünü ve yıllara dayanan tecrübelerini ve vizyonunu aktardı. Öğrenciler, hem turizm sektörüne dair bilgi birikimi hem de ülkenin kültürel mirasının korunması ve tanıtılması adına alınan stratejik kararlar hakkında bilgi edinme şansı buldu.

Tazelenme Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak yaşlı bireylerin aktif, sağlıklı ve öğrenme odaklı bir yaşam sürmelerini teşvik ediyor. Program, hem teorik derslerle hem de uygulamalı eğitimlerle öğrencilerine kişisel gelişim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda verilen eğitimler, bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemeyi amaçlıyor.

Bahattin Yücel, ders öncesinde Prof. Dr. Hüseyin Çeken’i ziyaret ederek Milas Meslek Yüksekokulu’nda sürdürülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Çeken, Tazelenme Üniversitesi gibi projelerin, üniversitenin topluma katkı sağlama misyonunun bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim ve Kültür üzerine ilham verici bir ders

Ders sırasında, Yücel’in turizm sektörü ve kültür politikaları üzerine yaptığı değerlendirmeler, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Özellikle, Bakanlık döneminde Türkiye’nin turizm potansiyelini artırmaya yönelik hayata geçirilen projeler ve alınan kararlar üzerine yapılan tartışmalar, öğrencilere farklı bir perspektif sundu. Bahattin Yücel, etkinlik sonunda tazelenme üniversitesi öğrencileri ile birebir sohbet ederek onların sorularını yanıtladı ve eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun altını çizdi.