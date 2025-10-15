Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki bir araç, alev alarak yanmaya başladı. Araç alev topuna dönerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Sento Caddesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracı güvenli noktaya çektikten sonra can havliyle kendini dışarı attı. Araç bir anda alev topuna dönerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.