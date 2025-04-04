Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde seyir halindeyken kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi. Kazada motosiklette bulunan Abdullah Özyoldaş hayatını kaybetti, Ercan D. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özyoldaşın cenazesi morga götürülürken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.