Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, yaklaşık 1.300 çalışanının mesleki bilgi-becerilerini sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, simülasyon sistemi gibi teknolojiler kullanarak geliştirmek üzere ‘Dijital Atölye Sistemi’ kurdu. Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme deneyimi sunan atölye hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, sistemin iş güvenliği ve hizmet kalitesine katkı sağladığına da dikkat çekti.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), geçtiğimiz yıl çalışanlara verilen eğitimlerin dijital ortama taşınmasını sağlayan “Dijital Atölye Sistemi”ni kullanmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile iş birliği sözleşmesi imzalamıştı. Bu konudaki çalışmalarını tamamlayan OEDAŞ, Eskişehir’deki Genel Müdürlük Binasında kurduğu sistemi kullanmaya başladı.

Başta bakım, onarım ve arıza alanlarında olmak üzere çalışanların gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerden yola çıkılarak oluşturulan senaryolar ve sorunların çözümüne ulaşmayı sağlayacak etkileşimleri de içeren sistem, zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Muzaffer Yalçın: “Sistem hem iş güvenliğini hem de hizmet kalitesini artırıyor”

Dijital Atölye Sistemi hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak faaliyet gösterdiğimiz iş kolu nedeniyle özellikle saha çalışanlarımız pek çok zorlu şartla karşılaşabiliyor. Bu zamana kadar saha çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla alması gereken zorunlu eğitimleri fiziki ortamda düzenliyorduk. Ancak Dijital Atölye Sistemi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi en gelişmiş teknolojileri kullanarak yüzlerce senaryo oluşturuyor ve çalışanlarımızın karşılaşabileceği zorlu şartları bire bir simüle ediyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde çalışanlarımız, muhtemel risklere karşı daha hazırlıklı hale gelirken iş güvenliği bilinci de önemli ölçüde artacak. Ayrıca çalışanlarımızın teknik bilgi ve becerilerini pekiştirerek güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızı daha da ileriye taşıyacağız. Bu projenin hayata geçirilmesine öncülük eden TEDAŞ Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.