Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahil kenarında 16 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışmalar sürüyor. Didim İlçesi Akköy Mahallesi’nde sahil kenarında 16 düzensiz göçmen ile birlikte organizatör M.S.S. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler GÖKSEM’e teslim edildi. Bölgede yapılan aramada; 1 adet 150 tekne motoru, 1 adet şişme bot, 30 litre benzin, 3 adet şişirme pompası ele geçirildi. M.S.S. (21) isimli şüpheli, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.