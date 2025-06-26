Afyonkarahisar’da lahana tarlalarında yaprak güvesi zararlısına rastlanıldığı bu yüzden lahana üretimi yapan çiftçilerin ürün verimi için gerekli ilaçlamaları yapmaları istendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ilaçlamanın ürün rekoltesi açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik elemanlarınca lahana üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri devam etmektedir. Yapılan kontrollerde Lahana Yaprak Güvesi zararlısına rastlanılmıştır. Lahana Yaprak Güvesi zararlısına karşı çiftçilerimiz tarafından üretim alanlarında gerekli tedbirler alınarak ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.