Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay göreve başlamasının üzerinden geçen 1 yılın sonunda yaptığı açıklamada, "Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyor ve Didim için hep daha iyisini hedefliyoruz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde Didim’in ilk kadın belediye başkanı olarak seçildi. Aradan geçen bir yılın sonunda belediye birim müdürleri Başkan Gençay’a sürpriz kutlama düzenledi. Hazırlanan pasta ile Başkan Gençay’a makam odasında sürpriz yapan birim müdürleri Gençay’ın görevdeki birinci yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Birim müdürlerine yaptıkları sürpriz için teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün, değerli birim müdürlerimizin hazırladığı sürpriz beni gerçekten çok duygulandırdı. Tam 1 yıl önce Didim’e hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, özveriyle çalışan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyor ve Didim için hep daha iyisini hedefliyoruz. Daha nice güzel yıllara" dedi.