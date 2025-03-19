Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Bekilli ilçesi Gömce Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Proje tamamlandığında aşırı kireçlenme nedeniyle yaşanan su sıkıntısı sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, mevcut 63 mm çapındaki içme suyu boruları, 110 mm çapındaki yeni hatlarla değiştiriliyor. Proje kapsamında toplamda 3.500 metre içme suyu şebeke hattının yenileneceği, şu ana kadar 2.300 metrelik kısmının inşa edildiği vurgulandı. Eski sistemde meydana gelen aşırı kireçlenme ve suyun durağanlığı nedeniyle borularda tıkanmalar yaşandığı, bu sorunun önünü geçmek amacıyla ring sistemi uygulanarak suyun borular içinde daha akışkan hareket etmesiyle boruların tıkanması ve kireçlenmesinin engelleneceği belirtildi.

Sorun tespit edildi, çözümü kısa sürede gerçekleşiyor

DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bekilli Gömce Mahallesi’nde toplamda 3.500 metre uzunluğundaki kireçten dolayı içme suyunda sıkıntı oluşturan hatların değişimine başladık. Eski hatta yer alan 63’lük borular tamamen tıkanmış durumdaydı ve bu nedenle içme suyu akışı gerçekleşemiyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için hatların tamamını değiştiriyoruz" dedi.

"Uzun yıllar su sıkıntısı yaşanmayacak"

Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir ise bölgede su sıkıntısının uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Kireç bizim için çok büyük bir problemdi. Boruları gördüğünüz gibi tamamen tıkayarak su akışını engelliyordu. Sadece boruları değiştirmenin yeterli olmayacağını bilerek hareket ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla başlatılan çalışma sayesinde ana problem giderildi ve mahalle sakinlerimiz uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşamayacak. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ve DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli’ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlarına devam ederken, Bekilli Gömce Mahallesi’nde gerçekleştirilen içme suyu hattı yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağı bildirildi.