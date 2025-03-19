Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) milletvekilleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto ederek TBMM Genel Kurul’da kürsüye çıktı.

TBMM’deki CHP Grubu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını kürsüye çıkarak protesto etti. Genel Kurul’da söz almak için kürsüye çıkan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın konuşması sırasında CHP sıralarından gelen milletvekilleri alkışlı protesto düzenledi ve slogan attı. Yaşananlar üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder çalışma ortamının sağlanamaması sebebiyle yarın toplanmak üzere birleşimi kapattı.