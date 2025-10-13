Hatay’da depremin ardından inşa edilen 105. Cami olan Sofular Cami vatandaşların ibadetine açıldı.

Depremde ağır hasar alan Hatay’da onlarca camide hasar alarak yıkılmıştı. Bölgede devam eden ihya ve inşa çalışmaları kapsamında kentte ihtiyaç duyulan noktalarda cami inşaatları devam ediyor. Altınözü ilçesinde bulunan ve depremde yıkılan Sofular Cami’de hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek dualarla ibadete açıldı. Hatay genelinde yapımı tamamlanan 105. cami olma özelliğini taşıyan Sofular Camii’nin açılışına; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İlçe Müftüsü Yahya Okşar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, camilerin birlik, kardeşlik ve manevi huzurun merkezleri olduğu vurgulandı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu’nun yaptığı dua ile Sofular Camii, yeniden cemaatine kavuştu.

Depremin ardından büyük bir dayanışma örneğiyle yeniden inşa edilen cami, Altınözü halkına umut ve huzur kaynağı oldu.