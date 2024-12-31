Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılacak olan denetimler hakkında basın açıklaması yaptı. Vali Coşkun yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2024-01 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Trafik ve Genel Hizmet Sınıfı olarak toplamda 232 ekip ve bin 223 personelin, İl Jandarma Komutanlığınca ise 192 tim ve 644 personel ile gerekli tedbirlerin alacağını açıkladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek’in katılımıyla, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla asayiş ve güvenlik uygulamalarına dair basın açıklaması yapıldı. Vali Coşkun, açıklamasında Emniyet ve Jandarma birimlerinin yapmış olduğu denetimler hakkında bilgiler veren ve yılbaşı gecesinde yapılacak olan denetimlerde, trafik, narkotik, asayiş, terör, aranan şahıslara yönelik uygulamaları, eğlence yerlerinde yapılacak uygulamalar, halkın yoğun olarak bulanacağı alanlarda, kaçakçılık, sahte ve kaçak alkole yönelik alanlarda sıkı uygulamaların olacağını dile getirdi.

“Uygulamalar kapsamında 16 bin 923 şahsın GBT sorgulaması yapılmıştır”

Yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince alınan tedbirler kapsamında, 27-28 Aralık 2024 tarihlerinde il genelinde 533 ekip ve bin 546 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda 16 bin 923 şahsın GBT sorgulaması yapıldığını belirten Vali Coşkun, “ 116 içkili mekan olmak üzere 659 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 170 metruk bina, 146 park-bahçe, 194 okul çevresi denetlenmiştir. 16.923 şahsın GBT sorgulaması yapılmış olup 9 şahsın çeşitli suçlardan arandığı ve 12 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilmiştir” dedi.

“138 araç sürücüne 576 bin 268 TL idari para cezası uygulanmıştır”

Aynı zamanda trafikte yapılan denetimler hakkında 138 araç sürücüne 576 bin 268 TL idari para cezası uygulandığını dile getiren Vali Coşkun, “4 bin 356 aracın sorgulaması yapılmış olup 138 araç sürücüsüne 576 bin 268 TL idari para cezası uygulanmış, 5 araç trafikten men edilmiştir” diye konuştu.

“2025 yılını huzur ve güven ortamı içerisinde girmek için gerekli çalışmaları yapacağız”

2025 yılının huzur ve güven ortamı içerisinde girmeyi hedeflediklerini belirten Vali Coşkun, “2025 yılına huzur ve güven ortamı içerisinde girmeyi sağlamak için ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarına giren konularda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu vesile ile tüm Denizlili hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, sağlık huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirmelerini temenni ederim. Kolluk kuvvetlerimiz Denizli’mizin huzuru ve güvenliği için (7) gün 24 saat gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda görev alan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.