Denizli’de turistleri hedef alan hırsız, JASAT timlerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Hırsızlık şüphelisinin geçmişte otellerde çalışmış olması sebebiyle işletmelerin işleyişine ve turistlerin hareket tarzını bilmesinden dolayı rahatlıkla hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde faaliyet gösteren otellerde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), harekete geçti. Özellikle yabancı uyruklu turistlerin konakladığı otellerde meydana gelen hırsızlıkların ardından 34 kamera kaydını saniye saniye izleyene jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Hırsızlık olaylarının şüphelisi M.P.’yi yakalamak için JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile müşterek düzenlenen operasyonla şüphelinin kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi M.P.’nin geçmiş dönemlerde turizm sektöründe çalışmış olması sebebiyle otellerin işleyişini ve konaklama yapan yabancı uyruklu turistlerin hareket tarzlarını bildiği ve bu sebeplerle otellere rahatlıkla giriş çıkış yaparak hırsızlıkları yaptığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.