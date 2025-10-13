Malatya Kültür Yolu Festivali’nde dokuz günlük kültür sanat maratonu sona erdi. Festivalin son gününde Usta sanatçı Cengiz Özkan, bağlamasıyla Malatyalı Fahri’ye duyulan özlemi türkülerle dile getirdi.

Malatya Kültür Yolu Festivali son gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sevilen şarkıcı Murat Doğru, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu’nda sahne alarak performansıyla büyük beğeni toplarken ünlü halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda düzenlenen "Sarı Kurdelam Sarı: Malatyalı Fahri Anısına" adlı konserinde sahne aldı. Usta sanatçı, bağlamasıyla seslendirdiği türkülerde Malatyalı Fahri’ye duyulan özlemi dile getirdi.

Aynı merkezde düzenlenen bir diğer etkinlikte, tarihçi-yazar Koray Şerbetçi, "Tarih Sohbetleri" başlıklı söyleşide bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşinin moderatörlüğünü Eda Cabul Işık üstlendi. Etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulan Çocuk Köyü de minik misafirlerini son kez ağırladı. Çeşitli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin ve tiyatro oyunlarının yer aldığı alanda çocuklar, "Meddah Gösterisi" ve "Ege ile Gaga Çocuk Tiyatrosu" ile doyasıya eğlendi.