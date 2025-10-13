‘Erzurum Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi’ kapsamında Vali Mustafa Çiftçi tarafından 2024 yılında başlatılan etkinlikler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna verilen tarihi Büyük Höyük Tabyası’nda 140 polis mıntıka temizliği yaptı.

‘Erzurum Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi’ kapsamında Vali Mustafa Çiftçi tarafından 2024 yılında başlatılan ve Emniyet Müdürlüğüne tevdi edilen ‘Büyük Höyük Tabyası’nda ‘Ecdada Vefa’ programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü OnurKaraburun ev sahipliğinde düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Başsavcı Vekili Fatih Uçar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Albay Sayın Hakan Uğurlu, Polis Okulu Müdürü Mehmet Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ve Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun katıldı.