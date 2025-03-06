DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Şirinköy ve Künarlar mahalleleri sınırları içerisinde kalan ormanlık alan için maden arama izni verildiğine dair iddialar yalanlandı.

Konuyla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Denizli ili Merkezefendi ilçesi Künarlar Mahallesi sınırlarında maden arama ruhsatına istinaden bir firma tarafından kazı gerektirmeyen el karotu ile kuvars madeni numune alma talebinde bulunulmuştur.

Denizli ili Merkezefendi ilçesi Şirinköy ve Künarlar mahallesi sınırlarındaki bahsi geçen orman alanı Mahalli Çevre Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar gereği Denizli ili su havzasında kaldığından her türlü madencilik faaliyetine kapalıdır. Bu sebeple talep uygun görülmemiş olup Orman Bölge Müdürlüğümüzce söz konusu ormanlık alanda herhangi bir madencilik izni verilmemiştir" denildi.