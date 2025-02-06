Denizli’de 4. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler için akademik seviyelerini değerlendirmelerine ve eksiklerini görmelerine imkan tanıyacak sınav gerçekleştirilecek. 15-16 Şubat tarihlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek sınava internet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Denizli’de her yıl yoğun katılımla düzenlenen Başarıya Ödül Sınavı için hazırlıklar tamamladı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımına açık olan sınav, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Sınav, Denizli Çözüm Koleji’nin Merkezefendi’deki kampüsünde 15-16 Şubat tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacak. Öğrenciler bu sınav sayesinde akademik seviyelerini objektif bir şekilde ölçebilecek, varsa eksik konularını belirleyerek kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Öğrenciler, https://oarcozumkolejleri.k12net.com/ adresinden kolayca sınav başvurusunu yapabilecek.

"Öğrencilerin kendilerini denemeleri için bir fırsat"

Denizli Çözüm Koleji Kurucu Ortağı İsmail Kıyak, sınav süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri önemi vurguladı. Başarıya Ödül Sınavı’na her yıl büyük bir ilgi olduğunu belirten Kıyak, bu sınavın öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Başarıya Ödül Sınavı, öğrencilerimize kendilerini test etme ve eksiklerini görme imkanı sunuyor. Aynı zamanda başarılı olanlar için yüzde 100’e varan burs fırsatı da sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.