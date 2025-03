Denizli Ticaret Odası (DTO), geleneği bozmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırındaki ilk iftar yemeği DTO tarafından verdi. Geleneksel hale gelen Ramazan ayının ilk günündeki iftar ile ilgili basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli Ticaret Odamızın ramazanın ilk günü geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde bu sene de halkımızla aynı sofrada buluştuk" dedi.

DTO’nun iftar yemeğine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bekir Çakır, DTO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ramazanımız hayırlı ve bereketli olsun"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, etkinliği takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı; ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası ailesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ilk günkü iftarımızı, vatandaşımızla bir arada yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün beş binin üzerinde vatandaşımızla aynı sofrada olacağız. Ramazan; bereket, birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ayıdır. Onun için bu kentte her gün farklı alanlarda bu tür organizasyonlar yapılıyor. Bugün de biz Denizli Ticaret Odası ailesi olarak iftar etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ramazan ayı; hepimize hayırlı, bereketli ve uğurlu olsun. Siz basın mensubu arkadaşlarımız da her zaman Denizli’yi anlatma ve tanıtma noktasında bizimle birliktesiniz; çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bereketin ve bolluğun olduğu bir Ramazan ayı diliyoruz"

Aynı iftar sofrasında Denizlililerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da "Denizli Ticaret Odamızın geleneksel iftar yemeğinde hep beraberiz. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, hep beraber mutlu, huzurlu, bereketin ve bolluğun olduğu bir ay geçirmeyi diliyoruz. Güzelliklerin egemen olduğu bu ayda, birlikteliğimiz daha da artırsın" diye konuştu.

"Örnek olsun ve çoğalsın"

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, bu güzel etkinlik örnek olsun ve çoğalsın. Ün, "Ramazan, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. Bugün burada bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Bizlerin vergilerinin doğru yerde kullanılması ve iş insanlarımızın kazançlarını halkımızla paylaşarak hayra da dönüştürmeleri anlamında çok güzel bir etkinlik. Denizli Ticaret Odamız ile Denizli Büyükşehir Belediyemizin güzel bir örneğini sergilediği bu paylaşım duygusunu, daha da artırmaya ihtiyacımız var; inşallah bereketlenir ve çoğalır" dedi.