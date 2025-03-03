Bursa Yıldırım Belediyesi Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, yeni eğitim döneminde 22 farklı branşta 605 öğrenciyi bilim ve sanat atölyeleriyle buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegân’ın ders verdiği tarihi medreseyi, Molla Yegân Çocuk Üniversitesi olarak ihya eden Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim dönemi eğitimlerine başladı. 22 farklı branşta 5-13 yaş grubundaki 600 çocuğun eğitim aldığı çocuk üniversitesindegerçekleştirilen okul turları ile çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel pratik eğitim alma imkânı buluyor.

Buras Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nden 7 bin 394 kursiyeri mezun ettiklerini, okul turları ile 69 okuldan 13 bin 513 öğrenciyi çocuk üniversitesinde ağırladığını söyledi.

Molla Yegân Medresesi'ni özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bir fetih neslinin yetişmesine katkı sağlayanbu mekân bugün de ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarının yetişmesine öncülük ediyor. Çocuk Üniversitesi’ne gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitim veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.