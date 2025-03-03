CHP’li eski yönetim döneminde atıl bırakılan yapıları kullanıma açmak için çalışma başlatan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 6 yıldır terk edilen Akçaburgaz Büyük Osmanlı Camii Otoparkı’nı vatandaşların hizmetine açıyor.

Esenyurt’ta kamu bütçesiyle yapılan ancak uzun yıllardır kullanılmayan alanlar Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un çabalarıyla yenilenerek, hizmete açılıyor. Bu çerçevede yıllardır otopark sorunu yaşayan Akçaburgaz Mahallesi’nde belediye bütçesinden milyonlarca lira harcanarak yapılan ancak atıl bırakılan otoparkın yenileme çalışmaları tamamlandı. Güvenlik için kamera sistemlerinin de kurulduğu 180 araçlık Büyük Osmanlı Camii Otoparkı’nın önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak.

Akçaburgaz Mahallesi’ne 180 araçlık otopark

Büyük Osmanlı Camii’nde ve otopark alanında incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aksoy, "180 araçlık 2 kattan oluşan otoparkımız 5, 6 yıldır kapalıydı. Vatandaşlarımızın buranın açılmasıyla ilgili bir talebi vardı. Cami yönetimi ve din görevlilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda mahallemizin mağduriyetinin çözülmesi için kurulu kapasiteyi kullanma kararı aldık. Belediyemizin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından düzenli bir şekilde işletmeye açılacak otoparkımızı yerinde inceledik. Otoparkımızın 10 gün sonra açılışını yapacağız. İnşallah bu bölgedeki otopark problemimizi büyük oranda çözecek. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Cami yönetimiyle de görüşmeler yapan Aksoy, ibadethanenin gerekli tadilat çalışmalarının da belediye tarafından yapılacağını belirtti.