Muğlalı hayırsever Arife Karaca, vefat eden annesi Sadıka Karaca ve babası Mehmet Ali Karaca adına Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniğine 2 adet (High-Flow) yüksek akımlı oksijen terapi cihazı bağışladı.

Cihaz bağışına, hayırsever Arife Karaca ve ailesi, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gül Deniz Çoşkuner, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, servis sorumlu hemşiresi ile klinik mühendislik birimi çalışanı katıldı.

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu yapılan bağışla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yüksek akım oksijen terapisi hastalara ısıtılmış, nemlendirilmiş, oksijenle zenginleştirilmiş hava uygulayan non-invaziv bir solunum desteğidir. Tipik olarak spontan (kendiliğinden) soluyan fakat daha yüksek akım oranlarında oksijene ihtiyaç duyan hastalar için kullanılmaktadır. Yüksek akımlı oksijen terapisi, akut hipoksemik solunum yetmezliği olan hastalara solunum desteği sağlayabilir ve ayrıca daha sonra entübasyonu önleyebilir. Solunum hızında, nefes darlığında ve hasta konforunda iyileşmeler sağlar ve ekstübasyon sonrası hastaların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Bu da hastalarda daha iyi sonuçlar almaya ve daha kısa YBÜ yatışları anlamına gelmektedir. Geleneksel oksijen uygulama sistemlerine göre noninvaziv olması (solunum cihazına bağlanması gerektirmemesi), kullanımının kolay olması nedeniyle hastanenin farklı bölümlerinde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Mübarek ramazan ayı başlangıcında Hayırsever Arife Karaca’ya yaptıkları bu anlamlı cihaz bağış için teşekkür ediyoruz" dedi.

Hayırsever Arife Karaca rahmetli annesi ve babası adına gerçekleştirdiği bağış ile ilgili olarak, "Biz 6 kardeşiz. Babamız işçi, annemiz ev hanımıydı; hepimizi okutup bir meslek sahibi yaptılar. Ben emekliyim onların iyi ahlakı güzel eğitimi sayesinde hayatımız boyunca hepimiz bir yerlere geldik, evlendik bu hayat serüveninde torunları oldu. Ailemizin isimlerinin iyilikle anılması hepimizi mutlu eder. Hastaneye yapılan bağışla iyi bir şeylere vesile olduksa ne mutlu bizlere. Sayın Gül Deniz hocamızın bizi doğru yönlendirmesiyle ailemiz adına yaptığımız bağışı, kabul ettiğiniz için biz de sizlere teşekkür ederiz" dedi.