Denizli’de Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, son günlerde gassal kursu açılması için kursiyerlerden yoğun talep aldıklarını belirtti.

Denizli’de Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, son dönemde TRT’nin Tabii platformunda yayınlanan ve Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı “Gassal” dizisinin, ardından gassallık kursu açılmasıyla ilgili kursiyerlerden yoğun talep aldıklarını söyledi. Cenazeyi yıkama ve kefenleme işlemine gassallık denir ve bu iş yapan kişilere gassal denir. Gassallık yapmak hem bir ibadet hem de bir hizmettir bundan dolayı gassallık yapabilmek için dini bilgiye sahip olmak, abdestli olmak, cenazeye saygılı davranmak, sır saklamak gibi şartlar aranır. Geçen yıl halk eğitim müdürlüğü bünyesinde açılan 51 gassallık kursuna 450 kursiyerin katıldığına dikkat çeken müdür Sarıca, "Cenaze hizmetleriyle (gassal) ilgili gelen talepler doğrultusunda gassallık kursu açmaya devam ediyoruz. Cenaze yıkama meselesi basit bir mesele değildir. Cenaze hizmetleri kursunda, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı olarak cenaze yıkama, kefenleme ve diğer dini hizmetlerle ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyoruz. Kursa katılmak isteyenlerin belirli bir yaş sınırını aşması ve temel eğitim düzeyine sahip olması gerekiyor. 32 saat süren gassallık kursunda, kursiyerlere cenaze yıkama ve kefenleme, cenaze namazı ve duaları, taşıma ve defin işlemleri, cenaze ile ilgili temel kavramlar, abdest ve gusül, şehitlik gibi konularda eğitim veriliyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika alacak ve gassal olarak çalışabilecek. Yılbaşından bu yana 40 kişi gassal kursuna katılmak için başvuru yaptı. Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü olarak geçen yıl 5 bin 375 kurs açtık. Bu kurslarımızda toplam 88 bin 947 kursiyerimize eğitim verdik. Pamukkale Halk Eğitim olarak her türde her kişiye kurs açmaya devam ediyoruz” dedi