Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin katılımları ile "Herkes İçin Yüzme" Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda Türkiye elemeleri 8 grup halinde hafta sonu yapılacak. Denizli’de yapılacak yarışmalarda 10 ilden 323 sporcu kulaç atacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi ikinci yılında yine Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 25-26 Ocak 2025 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Yüzme Havuzunda yapılacak yarışmalara 10 ilden 323 sporcu katılacak. Yarışmaların seremonisi 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da gerçekleşecek.

Finaller önce Konya, sonra Azerbaycan’da

10 ayrı kategoride yapılacak yarışlar Cumartesi günü sabah saatlerinde start alacak. Yarışmalara katılan sporcular 30 dakika süre boyunca yüzerek en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak. Kategorilerinde ilk üçe giren sporcular madalya alacak ve 22-23 Şubat tarihlerinde Konya’da yapılacak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanacak. Finallerde de başarılı olan sporcular Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi ülkelerin başarılı sporcularıyla birlikte Azerbaycan’da yapılacak uluslararası finallerde buluşacak.

“Yüzme sporu ile anlamlı bir organizasyon olacak”

Üst üste ikinci defa Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Grup Yarışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürüyor. Yarışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesinin, bir spor projesi olmasının yanında Türk Cumhuriyetleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçladığını kaydetti. Pamukkale Üniversitesi ile birlikte Denizli’de ikinci defa yarışlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İlman, katılacak tüm sporculara başarılar diledi.