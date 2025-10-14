Denizli’de afetler ve dayanıklılık ayı etkinlikleri kapsamında okullarda eş zamanlı tatbikat yapıldı. Yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler, yaş gruplarına uygun biçimde afet bilinci ve güvenlik farkındalığı kazanırken, aynı zamanda doğaya ve çevreye karşı sorumluluk duygularını geliştirildi.

Denizli’de Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare Ekim ayı teması "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında ilimiz okullarında eş zamanlı tatbikat uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takvimi kapsamında ekim ayını "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirledi. Bu çerçevede, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla 13 Ekim Pazartesi günü ülke genelinde tüm okullarda aynı anda tahliye tatbikatı yapıldı. Yeşil Vatan- Benim Okulum Geleceğe ÇARE etkinlikleri kapsamında Denizli genelinde de tüm okullarda; MEB AKUB koordinasyonuyla eş zamanlı tatbikat düzenlendi. İlgili kurumların işbirliği ile Kızılay yardım atölyeleri, Kızılay yiyecek içecek istasyonu ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

