Nazilli Devlet Hastanesi tarafından yürütülen anne adaylarına yönelik eğitim programları kapsamında Gebe Okulu’nda gebelik ve doğum süreciyle ilgili bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine daha bilinçli ve sağlıklı şekilde hazırlanmasını amaçlayan Nazilli Devlet Hastanesi, Gebe Okulu’nda düzenlediği eğitimlerle anne adaylarını bilgilendiriyor. Uzman ebeler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde, gebelik döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişikliklerden beslenmeye, doğum sürecine hazırlıktan lohusalık dönemine kadar pek çok konuda bilgi veriliyor. Katılımcı anneler hem doğuma hem de annelik sürecine kendilerini daha hazır hissediyor.

Nazilli Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezimizde bulunan Gebe Okulumuzda gebelerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Merkezimizde görevli ebelerimiz tarafından anne adaylarına yönelik olarak ’Gebelikte Annede Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler, Gebelikte Annede Meydana Gelen Psikolojik Değişiklikler, Gebelikte Beslenme, Gebelik İzlemleri, Tüm Gebelik Dönemlerinde Sık Karşılaşılan Sorunlar, Doğum Eyleminin Belirtileri, Hastaneye Ne Zaman Gidilmeli, Doğum Çantası Hazırlama, Normal Doğum ve Evreleri, Doğum Ağrısıyla Baş Etmede İlaçsız Yöntemler, Lohusalık Döneminde Yönetim, Yenidoğanın Değerlendirilmesi ve İlk Bakımı, Yenidoğana Doğum Sonu Hastanede Uygulanan Taramalar, Aşı ve İlaçlar, Yenidoğanın Beslenmesi ve Emzirme’ konularında eğitim verildi" ifadelerine yer verildi.

Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi, anne adaylarını Gebe Okulu’ndaki eğitimlerden yararlanmaya davet etti.