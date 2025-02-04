İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana Fabian, Denizli Sanayi Odası (DSO)’nın davetlisi olarak, Denizli’ye geldi. Denizli’de gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret kapsamında Çal ilçesindeki bağları ve şarap üretimini incelenerek bölgenin potansiyeli vurgulandı. Ayrıca, Pamukkale, Laodikya ve Hierapolis Antik Kentleri gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret ederek şehrin kültürel mirasını keşfetti. Büyükelçi, Türkiye-İtalya ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. İtalya ile dostluk bağlarını güçlendirdiğini belirten DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Yürüttüğümüz faaliyet ve çalışmaları anlatma fırsatı bulduk, iki ülke arasındaki iş birliğini, kurulan dostluk bağlarını güçlendirdik" dedi.

İki gün boyunca kentte temaslarını sürdüren İtalyan Büyükelçi, ilk olarak DSO’nun organizasyonunda düzenlenen programla Çal Bağyolu’nu ziyaret etti, buradaki üretim hakkında bilgi edindi. İkinci gün programı kapsamında; Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Denizli Sanayi Odası’na ziyaret gerçekleştiren Büyükelçi Marrapodi’ye İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba, Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş eşlik etti. Büyükelçi Marrapodi kentteki temaslarını, Denizli Kent Müzesi, Pamukkale, Hierapolis ve Laodikya Antik Kentlerine gerçekleştirdiği ziyaretle tamamladı. İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana Fabian, Denizli Sanayi Odası’nın daveti üzerine geldikleri Denizli’de Çal ilçesindeki üzüm bağlarını yerinde inceleyerek, bölgedeki şarap üretimi hakkında bilgi edindiler. Heyet bölgedeki tesislerde akşam yemeğinde bir araya geldi.

"Çal ilçesi büyük bir potansiyele sahip"

Büyükelçi Marrapodi, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çal Bağyolu’nun ve bölgedeki üretimin İtalya’daki tanıtımına katkı sağlamak istediklerini, bu anlamda yapılacak iş birliklerine destek vereceğini kaydetti. Denizli’nin üzüm bağları ve burada üretilen şarapların kalitesinden övgüyle söz eden ve şarap turizmi açısından bölgenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Büyükeçi, üreticileri tebrik etti.

"Amacımız bölgenin tanıtımına katkı sağlamak"

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise, "Büyükelçimizi ve değerli konuklarımızı ağırlamaktan büyük onur duyduk. Amacımız, bölgemizin üzüm ve şarap üretimini tanıtarak, bölge ekonomisine katkı sağlamak. Bu tür ziyaretler, Denizli’nin potansiyelini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat oluşturuyor. Denizli’nin Çal İlçesi, Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri ve Türkiye’nin şarap üretiminin yüzde 42’si bu bölgede gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Denizli Sanayi Odası İtalya Büyükelçisi’ni ağırladı

Türkiye-İtalya arasında ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerini görüşmek üzere Denizli Sanayi Odası’nın davetlisi olarak kente gelen Büyükelçi Marrapodi Odamıza ziyaret gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Selim Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz karşıladı. İlk olarak, Odamız bünyesinde faaliyetlerine devam eden İtalya İrtibat Ofisi ziyaret edildi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Makam ziyaretiyle devam eden görüşmede, bugüne kadar sağlanan iş birliğinin bundan sonra artarak devam edeceği vurgulandı. Denizli’nin sanayi ve ihracat potansiyeli, İtalya ile yapılabilecek ortak projeler ve yatırım imkanlarının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel etkileşim değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte İtalyan Odaları ile DSO’yu bir araya getirecek bir program üzerinde mutabakat sağlandı.

"Denizli’de güçlü ve dayanıklı bir sanayi yapısı buldum"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükelçi Marrapodi, "Bugün güçlü bağlarımızın bulunduğu Denizli’deyiz. Şehrin zengin kültürel mirasıyla tanıştık. Bu ziyaret bize, Denizli’nin geçmişi ve kültürel kimliği hakkında derin bir anlayış kazandırdı. Nazik davetleri için Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. iki günlük ziyaretin kendisi için oldukça verimli geçtiğini belirten Büyükelçi Marrapodi, kentin tarihi ve kültürel değerlinin kıymetli olduğunu dile getirdi. Böyle bir zenginliğin Avrupa’da doğru anlatılması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

DSO Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Marrapodi şu ifadelere yer verdi; "Bugün Denizli’de çok verimli ve zengin bir ziyaret gerçekleştirmekteyim. Hem kurumlar hem de sivil toplum tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım! Güçlü ve dayanıklı bir sanayi yapısı buldum. İtalya ile olan bağlar zaten oldukça yoğun, ancak iş dünyası ve diplomatik alandaki iş birliğini artırma isteği gerçekten çok belirgin. Burada, Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, çok dinamik ve modern bir girişimci. Onun katkılarıyla, İtalya ve Denizli arasındaki sanayi iş birliğinin daha da gelişeceğinden eminim" dedi.

"İtalya ile kurulan dostluk bağlarımızı güçlendirdik"

Davetlerini kırmayarak Denizli’ye gelen Büyükelçi Marrapodi’ye teşekkürlerini sunan ve Odamızda kendilerini ağırlamaktan son derece memnuniyet duyduklarını belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Büyükelçimiz ve kıymetli eşlerini, ihracat ve sanayi şehri Denizli’mizde ve Odamızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Yürüttüğümüz faaliyet ve çalışmaları anlatma fırsatı bulduk, iki ülke arasındaki iş birliğini, kurulan dostluk bağlarını güçlendirdik. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bir tarih ve turizm şehri olan Denizli’nin aynı zamanda bir üretim, sanayi ve ticaret kenti olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, köklü üretim geçmişi ve güçlü ticaret bağlarıyla Denizli’nin sınırlarını aşan bir kent olduğuna vurgu yaptı. Kasapoğlu, "Büyükelçimizin ziyareti, Denizli’nin potansiyelini ortaya koyması ve gelecekteki iş birlikleri için zemin hazırlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ziyaretler, şehirlerin ve ülkelerin birbirini daha iyi tanımasına, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve uluslararası iş birliğinin artmasına katkı sağlamaktadır. Şehrin önemini ve cazibesini artırmakta ve gelecekteki başarıları için umut vadetmektedir" ifadelerine de yer verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Kasapoğlu, misafirlerimize günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri ziyaret

Ziyaret programının ikinci gününde, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile bir araya gelen Büyükelçi Marrapodi ve beraberindeki heyet, burada önemli görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ana gündemi; Türkiye ve İtalya arasındaki güçlü iş birlikleri ve güçlü ticari ilişkiler, Denizli ve İtalya arasından kurulan dostluk ve ticaret köprüleriydi. Ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Büyükelçi Marrapodi ve beraberindeki heyet, burada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, Saygıdeğer Büyükelçi ve Kıymetli Eşlerini, bir tarih ve turizm şehri olan Denizli’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Denizli’nin tarihi ve kültürel dokusunu anlattı. Büyükelçi Marrapodi ve beraberindeki heyet, gün içinde ayrıca Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Denizli Milletvekili Şahin Tin’i firmasında ziyaret etti, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde incelediler

İtalyan Büyükelçi, Protokol ziyaretlerinin ardından kentin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceledi. Denizli’nin turistik yerleri ve doğal güzellikleri İtalyan heyetine tanıtıldı. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Pamukkale, Laodikya ve Hierapolis Antik Kenti gibi önemli turizm alanları ziyaret edilerek, bölgenin turizm potansiyeli vurgulandı.

İlk olarak Denizli Kent Müzesi’ni ziyaret eden Büyükelçi, buradaki eserleri büyük bir dikkatle inceledi. Şehrin etnografik yapısını öne çıkaran kent müzesinde, kentin kronolojik gelişime de tanık olan Büyükelçi Marrapodi ve eşi, daha sonra MÖ. 1. yüzyılda Anadolu’nun en önemli ve ünlü kentlerinden biri olan Laodikya Antik Kenti’ne geçti. Buradaki antik yapıları inceleyen ve İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan, Küçük Asya’nın en önemli kilisesi Laodikya Kilisesi’ni de gezen Büyükelçi ve beraberindeki heyete, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı ve Hierapolis Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek eşlik etti, yürütülen kazı çalışmaları ve bulunan eserlere ilişkin detayları paylaştı. Büyükelçi ve beraberindekiler daha sonra Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti’ne geçti. Beyaz Cennet Pamukkale’yi gezen Heyete, Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Daşbacak eşlik ederek, şehrin kültürel mirası hakkında bilgi verdi.