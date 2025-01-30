Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü personeli ve bölgede yer alan firmaların çalışanları Türk Kızılay’ı Denizli Şubesi’nin yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği katkılarla adından sıkça söz ettiren Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, anlamlı bir bağışa daha imza attı. Bölge Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay’ı Denizli Şubesi’nin yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek verdi. OSB’deki gönüllüler ve bölgede yer alan firmaların çalışanları hizmet binasında kan bağışında bulunarak verdikleri 1 ünite kanla 3 hayata dokundular.

Kan bağışı kampanyasına destek vermenin önemine vurgu yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; “Türk Kızılayı’mızın yürüttüğü kan bağışı kampanyasına her yıl olduğu gibi bu yıl da personelimizle, gönüllülerimizle destek veriyoruz. Kan bağışı önemli bir vatandaşlık görevidir. Düzenli bir şekilde kan bağışında bulunarak pek çok kişinin hayatına dokunabiliriz. Bu nedenle kan bağışını önemsiyor, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu da vurguluyoruz” dedi.