Kocaeli'de İzmit Belediyesi yetkilileri, Balören Mahallesi ve Gülbahçe Kadriye Mahalle’sini ziyaret ederek bölge sakinlerinin taleplerini yerinde dinledi.KOCAELİ (İGFA) - Mahalle ziyaretleriyle kentin ihtiyaçlarını yerinde belirleyen İzmit Belediyesi, bu hafta inceleme gezisine Balören ve Gülbahçe Kadriye Mahallesi’nde devam etti.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır, Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz ve Ali Filiz, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık ve Birim Müdürlerini Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ve Gülbahçe Kadriye Mahalle Muhtarı Ahmet Arslan karşıladı.

Ziyaret esnasında Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ile Gülbahçe Kadriye Mahallesi Muhtarı Ahmet Arslan’ın ilettiği sorunlar ve öneriler not alındı.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden belediye yetkileri talep edilen hizmetlerle ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Bölge sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.