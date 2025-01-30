Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175’ini tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da, afetzedeleri güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesi yapıldı. Bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Malatya’mızda evlerimiz en güzelinden en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175’ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor” ifadesini kullandı.

"TOKİ evleri çıktığı için çok mutlu oldum"

Hak sahibi vatandaşlardan Yunus Aksoy ise açıklamasında, TOKİ’nin inşa ettiği sağlam konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, “Bizim buralarda çok lüks yerlerimiz vardı. Oradaki evler bile yıkıldı. Ama burada devletimizin yaptığı sağlam TOKİ evleri çıktığı için çok mutlu oldum. Başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz. Bu da kimin sayesinde? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve Bakanımız Murat Kurum sayesinde” değerlendirmesinde bulundu.

"Malatya’mız 20-30 senede ayağa kalkmaz"

Hak sahibi Yaşar Bentli ise “Deprem çok büyüktü. Duvarlar üzerime geldiğini gördüm. Sesine gelen yok. Hanımım yanımda ama sesine gidemiyorum. Bulamıyorum. ‘Kıyamet bu olsa gerek diye düşündüm.’ ‘Malatya’mız 20-30 senede ayağa kalkmaz’ dedim” ifadesini kullandı.

"Bir sene doldu ve evler teslim edildi"

Ayşehan Öge ise “Bir sene doldu ve evler teslim edildi. Hem de en güzelinden, en iyisinden. Eve girdiğimde gördüm ki gerçekten hiçbir eksik yok, her şey yerinde. Çok güzel, kaliteli yapılmış. Bunu hiç beklemezdim. Gerçekten hayallerimden daha güzel oldu. Depremin korkusu tabi ki içimizde ama ev yıkılacak ya da bir şey olacak diye asla korkmadım. Öyle bir endişem olmadı" diye konuştu.

"Söz değil icraat var"

Hak sahibi Sevda Aksoy ise afetzedelere verilen evlerin her detayının düşünülerek tasarlandığını belirterek, “Gebeyim. Hemen binamızın önünde çocuk parkı var. Bu benim için çok güzel bir avantaj. Hemen yan tarafta okul yapılıyor. Karşı tarafta yine marketimiz olsun, fırınımız olsun, kasabımız olsun; çok yakın ve çok güzel. Depremden sonra herkes TOKİ’ye yöneldi. ‘Söz değil icraat var’ diyorlar ya, gerçekten de öyle. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Her sözü dolu dolu. Söylediğinin arkasında” ifadelerini kullandı.