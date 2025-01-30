Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile birlikte sahil temizliği yapan Belediye Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, ‘Bu Dünya Hepimizin’ mesajı verdiler.

Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attılar. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin desteğiyle yapılan etkinlikte, Belediye binası arkasında bulunan Galip Dere Plajı’nda minik öğrenciler temizlik çalışması yaptı. Etkinliğe, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katıldı.

Herkese örnek olmalı

Minik öğrenciler kendi elleriyle boyadıkları ‘Bu Dünya Hepimizin’ afişini astı ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Minik öğrencilere ve öğretmenlerine böyle bir farkındalık etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Başkan Özçelik, “Bir sonraki etkinliğe ailelerinizi de bekliyoruz. Denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmalıyız. Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız. Sizler de büyüklerinizi uyarmalısınız. Böyle anlamlı bir etkinlik tüm vatandaşlara örnek olacaktır” dedi.