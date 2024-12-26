Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı iş birliği ile düzenlemiş olduğumuz “Su Verimliliği ve Su Yönetimi” konulu seminer Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün Arıtma Tesisi Müdürü İbrahim Ereşme gerçekleştirirken katılımcılara su verimliliği kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan İleri Arıtma Tesisi ve Atık Suyun Geri Kazanımı Projesi hakkında bilgiler verdi.

Seminerin ana konuşmasını ise Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ndan Dr. Yağmur Meltem Aydın Kızılkaya gerçekleştirdi. Kızılkaya, su verimliliği ve yönetimi alanında dikkat edilmesi gereken unsurları katılımcılara aktardı. Sunumunda, suyun yönetimi ve sürdürülebilirliği hakkında yapılması gereken iyileştirmelere dair değerli bilgiler sundu.

Öğretim Üyesi Dr. Yağmur Meltem Aydın Kızılkaya’nın sunumuyla gerçekleşen seminere firma yetkilileri ve sanayiciler katıldı.