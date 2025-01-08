Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde ‘Sivil Savunma Planı ve Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime AFAD Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Hüseyin Elbeyi, Şef Esen Apaki, Sosyal Çalışmacı Derya Bodur, bölgede yer alan sanayiciler ve firma temsilcileri katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli OSB İtfaiye Müdürü İsa Bay, katılımcılara afetlere karşı hazırlıklı olmanın öneminden söz etti.

AFAD Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Hüseyin Elbeyi, eğitimde konuşmacı olarak yer alırken, afet bilinci, afetlere yönelik öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Şef Esen Apaki ise sivil savunma planı hazırlama yöntemleri, onay süreci, yönetmelikler gibi konularda bilgiler verdi. Eğitimin sonunda katılımcılar merak ettikleri soruları sorma imkanı buldu.