Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, yapılan eğitimler ile birlikte başlatılan ‘Gelişim ve Değişim Projesi’ çerçevesinde düzenlenen eğitim dizisinin ilki olan ‘Mutlu Çalışan’ eğitimi gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime Bölge sanayicileri, firma yetkilileri ve personelleri katıldı. Danışmanlık eğitimi veren Yelda Yolay’ın sunumuyla gerçekleşen eğitimde katılımcılara; bireysel ve çevre ile iletişimin önemi ile dikkat edilmesi gereken hususlar, sürdürülebilirlikte insan faktörü, denge kavramının iş ve sosyal yaşama uyarlanması gibi konularda önemli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar interaktif şekilde dahil oldukları eğitimde merak ettikleri soruları sorma imkanı da buldu.