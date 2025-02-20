Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği yurt dışı seyahatinde, Özbek iş insanları ve yetkilileri ile görüştü. Denizli’yi ve sektörlerini tanıttı; ortak yatırım ve iş birliği imkanlarını anlattı. Özbek yatırımcıları yerinde görüp incelemek üzere şehrimize davet etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Önceki Dönem Başbakanlarından TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile gittiği Kazakistan’daki temaslarından sonra bir başka dost ülke Özbekistan’a geçti. Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaretlerinin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldiler. Kazak idarecilerden oluşan heyeti Türkiye ve Denizli hakkında ayrıntılı bilgilendirdiler; Türkiye ve iş dünyası olarak başta ticaret olmak üzere her alanda iş birliğinin artırılması için imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını ilettiler. Bu arada Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen Yatırım ve İş Geliştirme Programı Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı’nın (TDŞK) açılışına katıldılar. Türk dünyasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan kurultayda, şehircilik ve inşaat sektöründeki iş birliğini artırmanın yolları da arandı. TDT üyesi ülkelerden bakan ve milletvekili düzeyinde çok sayıda yetkili ile akademisyen, mühendis ve mimarın katıldığı kurultayın konuşmacıları arasında TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım da yer aldı. Özbekistan İnşaat Bakanı Şerzad Hidayatov, milletvekilleri Osman Mesten ve İlyas Topsakal, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci, Semerkant Valisi Adiz Babayev ve Semerkant Başkonsolosu Salih Caner de birer konuşma yaptı. Sonrasında da çevre koruma, yeşil ekonomi, Semerkand, Türk dünyasında şehircilik, turizm ve kültürel miras, küresel iklim değişikliği konularında oturumlar düzenlendi ve katılımcı şirketler ile konuk yetkililer arasında iş görüşmeleri oldu.

Ziyarette Özbekistan İnşaat ve Kamu Hizmetleri Bakanı ve Semerkand Valisi ile de bir araya gelen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türk dünyasını buluşturan etkinlikle ilgili olarak; "Oldukça verimli geçti. Türkiye’den gelen yatırımcı şirketlerimize, Özbekistan’daki şirketlerle ikili görüşmeler yapmaları için de fırsat tanındı. Teşkilatımızın ve birliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Yüzyılı, Türkler’in de yüzyılı olacaktır Gönül coğrafyamız yeniden yapılanıyor; birbirine bağlanıyor ve yakınlaşıyor. Tüm Türkler, birlikte kalkınıyorlar. El birliği ile, dost ve kardeş ülkelerimizin yer aldığı Türk dünyasının şehirlerini de aynı hızla içinde bulunduğumuz çağa yakışır bir şekilde kalkındıracağız. Önceki Dönem Başbakanlarımızdan Sayın Binali Yıldırım ile, Özbekistan’ın kadim şehri Semerkand’da, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırmak için bazı temaslarda bulunduk. Özbekistan İnşaat ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın Şerzod Hidoyatov ile Semerkand Valisi Sayın Adiz Boboyev’e Ege’nin ticaret merkezi, ihracat ve sanayi şehri Denizli’mizi tanıttık; iş birliği ve yatırım imkanlarımızı anlattık. Özbek girişimciler ile yatırımcıları, şehrimizdeki imkânları yerinde görmeye ve incelemeye çağırdık; ikili görüşmeler ile temaslarda bulunmaya davet ettik. Çok da iyi karşılandık ve ağırlandık. Yakın ilgi ve misafirperverlikleri için Özbekistan İnşaat ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın Şerzod Hidoyatov ile Semerkand Valisi Sayın Adiz Boboyev’e müteşekkiriz. En kısa zamanda kendilerini de ülkemizde ve Ege Bölgesi’nin en çalışkan şehri Denizli’mizde görmek isteriz. Bunu talebimizi, davetimizi de kendilerine bizzat ilettik" dedi.

Başkan Erdoğan, TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım ile, ehli sünnet yolunun mimarlarından olan büyük İslam Alimi İmâmü’l-hüda Mâtürîdî’nin Semerkand’daki türbesini de ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak "Ülkemiz ve Türk coğrafyasındaki birlik ve beraberliğimizin daim olması için dua ettik; Allah kabul etsin. Yunus Emre’nin de dediği gibi biz şuna inanıyoruz; ‘Hakk’ı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir.’ Mümin, müminin kardeşidir. Dileğimiz odur ki aziz Türk devletleri ile ‘Ne mutlu Türk’üm!’ diyen herkes, ebediyen kardeş kalsınlar" temennisinde bulundu.