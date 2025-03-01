Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü ve Çözüm Kariyer işbirliğinde Bölge Müdürlüğü personeline yönelik ileri seviye bilgisayar programı eğitimi gerçekleştirildi.
Kurs Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. 2 hafta süren eğitimler, ileri bilgisayar programı eğitmeni Serpil Özyurt tarafından verildi. Denizli OSB Müdürlüğü personeli temel ve ileri seviye bilgisayar programına dair bilgiler edindi. Eğitimi başarıyla tamamlayan Bölge Müdürlüğü personeli sertifika almaya hak kazandı.
Kaynak: İHA