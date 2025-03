Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik 3 bin kişilik geleneksel iftar programında buluşturmaya devam ediyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği, bu yıl da büyük bir katılımla devam ediyor. Birlik ve beraberlik ruhunun ön planda tutulduğu organizasyona, özellikle Pamukkale Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu iftar programı, bölgedeki dayanışma ruhunu pekiştiren önemli bir etkinlik haline geldi. Sanayiciler, öğrenciler ve yerel halkın katılımıyla her gün gerçekleşen iftar yemeği, sadece oruç açmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren ve insanların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, organizasyonun her yıl artan katılımı, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

"Ramazan ayı boyunca burada her gün düzenlenmesi bizim için ayrıcalık"

Lise öğrenci olduğunu belirten ve ders çalışmak için arkadaşlarla kütüphaneye geldiğinde her akşam ise OSB’nin düzenlediği iftar yemeğini katıldığını dile getiren Ayşenaz Çakır, "Lise öğrencisiyim ve akşamları ders çalışmak için buradaki kütüphaneye geliyorum. Akşamları arkadaşlarla beraber ders çalışmaya geldiğimizde burada iftar yemeği oluyor. Ramazan ayı boyunca burada her gün olması bizim için ayrıcalık. Hem aynı zamanda düzenlenen iftar yemekleri için Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederiz. Hem iftar yemeği olarak hem de sosyalleşme olarak çok güzel bir organizasyon" dedi.

Düzenlenen iftar yemeklerinde yoğun katılımın olduğunu dile getiren Selim Emre Sarıca ise "Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün vesilesiyle burada her akşam 3 bin kişilik yemek çıkıyor ve iftarda vatandaşlarımız burada buluşuyor. Burada aynı zamanda üniversite öğrencileri sosyalleşiyorlar ve karnını doyuruyorlar. Bu imkanı sağlayan iş insanlarımızı da çok teşekkür ederiz. Yapılan organizasyonla birlikte burada üniversite öğrencilerine yemek konusunda destek oluyorlar. İftar yemeklerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek. Burada emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ederiz ve bu imkanı sağlayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz" diye konuştu.