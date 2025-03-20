Kırklareli’nde Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Avrupa, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar hemşire kıyafetleri defilesi yapıldı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 1820’den günümüze sağlık çalışanlarının kullandığı kıyafetlerin sergilendiği "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi"ne ev sahipliği yaptı.

Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu’nda gerçekleştirilen defileye Vali Uğur Turan, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Turan, Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.

Turan, Türk sağlıkçılarını tüm dünyanın takdir ettiğini belirterek, "Dünyanın birçok ülkesinden insanlar tedavi amacıyla Türkiye’ye geliyor. Türk sağlıkçılar tüm dünyada takdir ediliyor. Sadece hekim olarak değil, tıbbi materyal, cihazlar ve hastane modernizasyonu alanlarında da büyük işler gerçekleşiyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’in de konuşma yaptığı etkinlikte hayatını kaybeden kalp damar cerrahı Prof. Dr. Ömer Işık anısına hazırlanan bir video gösterimi de sunuldu.